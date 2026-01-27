عاجل
عربي و دولي

"قوات وقواعد".. ايران تُهدد!

2026-01-27 | 01:23
&quot;قوات وقواعد&quot;.. ايران تُهدد!
"قوات وقواعد".. ايران تُهدد!

حذر مسؤول عسكري إيراني بارز من إمكانية استهداف "قوات وقواعد" إذا تعرضت بلاده لهجوم، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وقال المسؤول، إنه "لا يمكن لأي قوة معتدية على إيران أن تعتبر أمن قواتها وقواعدها مضمونا".

وتابع، في حديث من مقر تابع للحرس الثوري: "محاولات التأثير في الشؤون الداخلية لإيران فشلت دائما، وهذا المسار الخاطئ لن يحقق نتيجة لمخططيه".

وأوضح المسؤول العسكري أن "إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكنها لن تسمح لأي تهديد بالوصول إلى مرحلة التنفيذ حتى في مراحله الأولى".

واعتبر أن "تبعات أي عدوان تقع مباشرة على الأطراف التي تعرض ستقرار المنطقة بأسرها للخطر".

كما أكد أن "الحضور الاستفزازي والتدخلي أو دعمه مباشرة أو بشكل غير مباشرة، يعرض القائمين به للتبعات".
 
 
 
 
"قوات وقواعد".. ايران تُهدد!

عربي و دولي

ايران

أميركا

