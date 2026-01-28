الأخبار
07:30
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
06:45
بالفيديو.. لحظة وصول الشرع الى موسكو
06:31
كشفت المستور.. همسات بوصعب لبري: ستسقط الموازنة (فيديو)
04:24
عيد ميلاد الرئيس بري؟ (فيديو)
02:48
لم تغادر المكان.. قطة تحرس النقطة التي عُثر فيها على اليسار (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
روبيو: النظام الإيراني قائم منذ فترة طويلة ويتطلب ذلك الكثير من التفكير الدقيق إذا سقط النظام والمرشد
2026-01-28 | 12:06
A-
A+
روبيو: النظام الإيراني قائم منذ فترة طويلة ويتطلب ذلك الكثير من التفكير الدقيق إذا سقط النظام والمرشد
روبيو: النظام الإيراني قائم منذ فترة طويلة ويتطلب ذلك الكثير من التفكير الدقيق إذا سقط النظام والمرشد
عربي و دولي
النظام
الإيراني
طويلة
ويتطلب
الكثير
التفكير
الدقيق
النظام
والمرشد
قفزة تاريخية.. الذهب يسجّل سعراً قياسياً
ولي العهد السعودي للرئيس الإيراني: المملكة تدعم أي جهود من شأنها حل الخلافات بالحوار
خاص الجديد
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
خاص الجديد
14:58
من الدولار إلى الليرة.. تعميم "السياحة" يثير الجدل - شاهد التقرير
خاص الجديد
13:58
قطع الحساب.. لا يتذكره النواب إلا في جلسات الموازنة - شاهد التقرير
