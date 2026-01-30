اسرائيل تكشف: اقترب موعد الضربة!

نشر موقع صحيفة "معاريف" بأن "ضربة أميركية قد تقع خلال ساعات أو أيام، في ظل رفع مستويات الجهوزية الأميركية والإسرائيلية والاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية واسعة".

ويشير التحليل إلى أنه "في حال لم تنفّذ هجوما على بين لحظة كتابة سطوره ونشرها، فإن احتمال وقوع الضربة يبقى قائمًا ضمن إطار زمني قصير".



ولفتت الصحيفة إلى أن "إيران صعّدت منسوب تهديداتها، مع إعلان نيتها تنفيذ مناورة بحرية في مضيق هرمز، واحتمال تعطيل أو إغلاق حركة الملاحة فيه".



ويُنظر إلى أي مساس بحرية الملاحة في هذا الاستراتيجي على أنه خط أحمر لا يمكن للولايات المتحدة تجاهله، إذ إن عدم الرد على خطوة من هذا النوع قد يُفسَّر على أنه تراجع عن دورها الدولي، بحسب الصحيفة.



ويؤكد التحليل أن "القدرات الأميركية تتجاوز بكثير الإمكانات ، رغم أن اختبرت في الفترة الماضية القوة الإسرائيلية وشعرت بتأثيرها".



وقالت الصحيفة إن "سلاح الجو في جهوزية قصوى، دفاعيا وهجوميا، في وقت تحاول فيه رسميًا تجنّب الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إيران".



وأبلغت واشنطن أنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني مباشر، خصوصًا في حال استهدافها بصواريخ باليستية.