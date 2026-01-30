الجيش الإسرائيلي: نحن في حالة جاهزية ونراقب التطورات على مدار الساعة ولا يوجد أي تغيير في التعليمات

السفارة الاميركية في لبنان تؤكد أن إطار التنسيق العسكري على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن فيتشرين الثاني 2024 لا يزال قائمًا

السفارة الاميركية في لبنان تؤكد أن إطار التنسيق العسكري على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن فيتشرين الثاني 2024 لا يزال قائمًا