الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
05:16
عن الضربة لإيران.. إسرائيل "تستخدم" خطاب الحزب! (فيديو)
04:27
فقد السيطرة على الشاحنة.. وانقلبت! (فيديو)
02:23
مسيرة منخفضة جداً فوق صيدا ومحيطها (فيديو)
01:59
بعد وفاة هدى الشعراوي.. لحظة تلقي ابنتها الخبر في الشارع! (فيديو)
15:13
Top 5 إشكالات برلمانية.. واين لبنان؟ (فيديو)
عربي و دولي
عراقجي: إيران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
2026-01-30 | 07:01
A-
A+
عراقجي: إيران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
مقالات ذات صلة
عراقجي يُعلّق على كلام ترامب: مستعدون للحرب وللحوار
عراقجي: لطالما رحّبت إيران باتفاق نووي عادل دون إكراه أو تهديد
عراقجي: إيران مستعدّة لكلّ الاحتمالات… ماذا قال عن لبنان؟
عراقجي: إيران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
عربي و دولي
إيران
مستعدة
السيناريوهين
الحرب
الدبلوماسية
العودة الى الأعلى
الرئاسة السورية: الشرع بحث مع نظيره الإماراتي سبل دعم دمشق والمشاركة في إعادة الإعمار وفرص الاستثمار
عراقجي: متفائلون بشأن المفاوضات واتصالاتنا مع الحلفاء مستمرة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
07:52
السعودية: نأمل أن يسهم الاتفاق الشامل في سوريا بدعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار
07:52
السعودية: نأمل أن يسهم الاتفاق الشامل في سوريا بدعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار
07:51
السعودية ترحب باتفاق وقف النار بين الحكومة السورية وقسد
07:51
السعودية ترحب باتفاق وقف النار بين الحكومة السورية وقسد
07:04
الرئاسة السورية: الشرع بحث مع نظيره الإماراتي سبل دعم دمشق والمشاركة في إعادة الإعمار وفرص الاستثمار
07:04
الرئاسة السورية: الشرع بحث مع نظيره الإماراتي سبل دعم دمشق والمشاركة في إعادة الإعمار وفرص الاستثمار
يحدث الآن
فن
08:25
آخر رسالة للممثلة هدى شعراوي قبل رحيلها تبكي الجميع
محليات
08:24
السفارة الاميركية في لبنان تؤكد أن إطار التنسيق العسكري على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن فيتشرين الثاني 2024 لا يزال قائمًا
محليات
08:04
مراسل الجديد: رئيس الجمهورية التقى رئيس الحكومة على هامش جلسة مجلس الوزراء
اخترنا لك
السعودية: نأمل أن يسهم الاتفاق الشامل في سوريا بدعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار
07:52
السعودية ترحب باتفاق وقف النار بين الحكومة السورية وقسد
07:51
الرئاسة السورية: الشرع بحث مع نظيره الإماراتي سبل دعم دمشق والمشاركة في إعادة الإعمار وفرص الاستثمار
07:04
عراقجي: متفائلون بشأن المفاوضات واتصالاتنا مع الحلفاء مستمرة
06:56
عراقجي: للشعب اللبناني وحده حق تقرير مصيره
06:43
عراقجي: أي محادثات يجب أن تكون عادلة وأن تقوم على الاحترام المتبادل
05:36
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
03:50
اسرائيل تكشف: اقترب موعد الضربة!
08:04
مراسل الجديد: رئيس الجمهورية التقى رئيس الحكومة على هامش جلسة مجلس الوزراء
08:03
الوكالة الوطنية: شهيد في الغارة على سيارة عند اطراف بلدة صديقين
04:50
تعنيف في إحدى المدارس… ووزارة التربية تتحرّك
2026-01-28
القناة 13 الإسرائيلية: التقديرات تشير إلى أن ترامب سيقدم على ضرب إيران
2026-01-28
اسرائيل تتوعد في قلب الضاحية.. وعملية جديدة! (الديار)
بالفيديو
بالفيديو
13:36
مقدمة النشرة المسائية 29-01-2026
2026-01-29
نقل مباشر لاستكمال جلسة مناقشة موازنة عام 2026 لليوم الثالث من مجلس النواب
2026-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
2026-01-27
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
2026-01-27
امل حجازي عن خلعها الحجاب: خلعت شقفة قماش يمكن لغيري بتعنيلون كتير
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
03:50
اسرائيل تكشف: اقترب موعد الضربة!
عربي و دولي
03:50
اسرائيل تكشف: اقترب موعد الضربة!
فن
03:56
الكشف عن سبب اقدام "خادمة" هدى شعراوي على قـ ـتلها
فن
03:56
الكشف عن سبب اقدام "خادمة" هدى شعراوي على قـ ـتلها
منوعات
00:55
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!
منوعات
00:55
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!
محليات
01:50
منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!
محليات
01:50
منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!
محليات
03:02
تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
محليات
03:02
تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
محليات
14:56
هكذا توزعت أصوات المصادقة على موازنة 2026
محليات
14:56
هكذا توزعت أصوات المصادقة على موازنة 2026
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026