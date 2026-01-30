أطباء بلا حدود: لن نشارك أسماء موظفينا مع السلطات الإسرائيلية

أبلغت منظمة أطباء بلا حدود السلطات بأنها، وبصورة استثنائية، على استعداد لمشاركة قائمة محددة بأسماء الموظفين والدوليين وفق معايير واضحة تضع الموظفين في صميم أولوياتها، وذلك لتجنب تعليق عملياتها في الأراضي المحتلة اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2026، نتيجة مطالب غير مبررة بتسليم معلومات شخصية حول موظفيها.

ويأتي هذا الموقف عقب مناقشات مستفيضة مع زملائنا الفلسطينيين، علمًا أنّه لن يُتخذ إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين. وقد أبلغت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية بهذا الموقف عبر رسالة، بهدف وحيد يتمثل في ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية الضرورية.

بعد أشهر من التواصل مع السلطات الإسرائيلية والحكومات المشاركة في هذه المناقشات، والتي استكشفنا خلالها جميع الخيارات الأخرى، تظل أولويتنا هي سلامة موظفينا مع الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأساسية المستقلة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة وقطاع غزة والذين هم في أمس الحاجة إليها.

لقد وضعت عن علم منظمة أطباء بلا حدود وزملاءنا الفلسطينيين أمام خيار مستحيل؛ إما أن نقدم هذه المعلومات أو نتخلى عن مئات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية الحيوية.

لقد رفضنا حتى الآن تسليم هذه القائمة، نظرًا لمخاوف مشروعة إزاء تقديم مثل هذه المعلومات في سياق قُتل فيه 1,700 من العاملين في المجال الطبي الإنساني، من بينهم 15 من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسنشارك هذه المعلومات ألا يترتب عليها أي تأثير سلبي على سلامة موظفي منظمة أطباء بلا حدود أو على عملياتنا الطبية الإنسانية.

في هذا الوقت، يحتاج في غزة والضفة الغربية بشكلٍ ملحّ لتكثيف الاستجابة الإنسانية من قبل منظمات على غرار أطباء بلا حدود. ولا يزال الوضع في غزة والضفة الغربية كارثيًا، فيما تبقى الاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص هائلة. فالناس بحاجة إلى دعم أكبر بكثير، لا إلى تقليصه. ويُشار إلى أنّ دخول جميع موظفينا الدوليين إلى غزة قد مُنع، كما حُجبت جميع إمداداتنا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2026.

على الرغم من مخاوفنا من أن تشكّل هذه العقبات الإدارية جزءًا من جهود أوسع لتقويض العمل الإنساني وتشويه سمعته، فإننا نواصل السعي إلى الحوار مع السلطات الإسرائيلية، من أجل إعادة التأكيد على مبادئ المساعدة الإنسانية المستقلة، وبهدف أساسي يتمثل في مواصلة مهمتنا الطبية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين لا ينبغي التخلي عنهم في وقت هم بأمسّ الحاجة فيه إلى الدعم.

في غزة، قدّمت منظمة أطباء بلا حدود خلال عام 2025 وحده نحو 800 ألف استشارة طبية خارجية، وعالجت أكثر من 100 ألف مصاب، ووزّعت ما يزيد على 700 مليون لتر من المياه. واليوم، تعمل فرقنا في ستة مستشفيات، وتدعم سبعة مراكز للرعاية الصحية وأربع عيادات، كما تدير مستشفيين ميدانيين. وفي بداية هذا العام، كانت فرقنا تسهم في دعم سرير واحد من بين كل خمسة أسرّة في المستشفيات، إضافة إلى ولادة من بين كل ثلاث ولادات في غزة. كما نلبّي الاحتياجات اليومية من المياه لأكثر من 635 ألف شخص، أي ما يعادل 30 في المئة من سكان غزة.