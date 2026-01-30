عاجل
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق
متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
البقاع
8 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
13 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

أطباء بلا حدود: لن نشارك أسماء موظفينا مع السلطات الإسرائيلية

2026-01-30 | 10:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أطباء بلا حدود: لن نشارك أسماء موظفينا مع السلطات الإسرائيلية
أطباء بلا حدود: لن نشارك أسماء موظفينا مع السلطات الإسرائيلية

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بياناً بشأن تسجيل الموظفين واستمرار الرعاية الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أبلغت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية بأنها، وبصورة استثنائية، على استعداد لمشاركة قائمة محددة بأسماء الموظفين الفلسطينيين والدوليين وفق معايير واضحة تضع سلامة الموظفين في صميم أولوياتها، وذلك لتجنب تعليق عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2026، نتيجة مطالب غير مبررة بتسليم معلومات شخصية حول موظفيها.

ويأتي هذا الموقف عقب مناقشات مستفيضة مع زملائنا الفلسطينيين، علمًا أنّه لن يُتخذ إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين. وقد أبلغت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية بهذا الموقف عبر رسالة، بهدف وحيد يتمثل في ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية الضرورية.

بعد أشهر من التواصل مع السلطات الإسرائيلية والحكومات المشاركة في هذه المناقشات، والتي استكشفنا خلالها جميع الخيارات الأخرى، تظل أولويتنا هي سلامة موظفينا مع الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأساسية المستقلة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والذين هم في أمس الحاجة إليها.

لقد وضعت إسرائيل عن علم منظمة أطباء بلا حدود وزملاءنا الفلسطينيين أمام خيار مستحيل؛ إما أن نقدم هذه المعلومات أو نتخلى عن مئات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية الحيوية.

لقد رفضنا حتى الآن تسليم هذه القائمة، نظرًا لمخاوف مشروعة إزاء تقديم مثل هذه المعلومات في سياق قُتل فيه 1,700 من العاملين في المجال الطبي الإنساني، من بينهم 15 من موظفي منظمة أطباء بلا حدود، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسنشارك هذه المعلومات على أمل ألا يترتب عليها أي تأثير سلبي على سلامة موظفي منظمة أطباء بلا حدود أو على عملياتنا الطبية الإنسانية.

في هذا الوقت، يحتاج الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية بشكلٍ ملحّ لتكثيف الاستجابة الإنسانية من قبل منظمات على غرار أطباء بلا حدود. ولا يزال الوضع في غزة والضفة الغربية كارثيًا، فيما تبقى الاحتياجات الإنسانية لملايين الأشخاص هائلة. فالناس بحاجة إلى دعم أكبر بكثير، لا إلى تقليصه. ويُشار إلى أنّ دخول جميع موظفينا الدوليين إلى غزة قد مُنع، كما حُجبت جميع إمداداتنا منذ 1 يناير/كانون الثاني 2026.

على الرغم من مخاوفنا من أن تشكّل هذه العقبات الإدارية جزءًا من جهود أوسع لتقويض العمل الإنساني وتشويه سمعته، فإننا نواصل السعي إلى الحوار مع السلطات الإسرائيلية، من أجل إعادة التأكيد على مبادئ المساعدة الإنسانية المستقلة، وبهدف أساسي يتمثل في مواصلة مهمتنا الطبية لمئات آلاف الفلسطينيين الذين لا ينبغي التخلي عنهم في وقت هم بأمسّ الحاجة فيه إلى الدعم.

في غزة، قدّمت منظمة أطباء بلا حدود خلال عام 2025 وحده نحو 800 ألف استشارة طبية خارجية، وعالجت أكثر من 100 ألف مصاب، ووزّعت ما يزيد على 700 مليون لتر من المياه. واليوم، تعمل فرقنا في ستة مستشفيات، وتدعم سبعة مراكز للرعاية الصحية وأربع عيادات، كما تدير مستشفيين ميدانيين. وفي بداية هذا العام، كانت فرقنا تسهم في دعم سرير واحد من بين كل خمسة أسرّة في المستشفيات، إضافة إلى ولادة من بين كل ثلاث ولادات في غزة. كما نلبّي الاحتياجات اليومية من المياه لأكثر من 635 ألف شخص، أي ما يعادل 30 في المئة من سكان غزة.

مقالات ذات صلة
أطباء بلا حدود: لن نشارك أسماء موظفينا مع السلطات الإسرائيلية

عربي و دولي

منظمة أطباء بلا حدود

بيان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"سفن كبيرة وقوية تُبحر نحو ايران".. ترامب مجدداً! ​
يسرائيل هيوم: أميركا أعدت بنك أهداف لضرب إيران بالتنسيق مع إسرائيل

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
12:05
الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
10:45
السعودية: نأمل أن يسهم الاتفاق الشامل في سوريا بدعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار
07:52
السعودية ترحب باتفاق وقف النار بين الحكومة السورية وقسد
07:51
الرئاسة السورية: الشرع بحث مع نظيره الإماراتي سبل دعم دمشق والمشاركة في إعادة الإعمار وفرص الاستثمار
07:04
عراقجي: إيران مستعدة لكلا السيناريوهين الحرب أو الدبلوماسية
07:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026