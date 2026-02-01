عراقجي يتغزّل بـ ترامب!

عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
22 o
AlJadeedTv
البقاع
13 o
AlJadeedTv
الجنوب
21 o
AlJadeedTv
الشمال
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
17 o
AlJadeedTv
كسروان
21 o
AlJadeedTv
متن
21 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

عراقجي يتغزّل بـ ترامب!

2026-02-01 | 10:25
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عراقجي يتغزّل بـ ترامب!
عراقجي يتغزّل بـ ترامب!

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "فشل المسار الدبلوماسي قد يقود إلى مواجهة واسعة"، محذرا من أن "الحرب ستكون كارثة للجميع، والقواعد الأميركية في جميع أنحاء المنطقة ستكون أهدافا للجيش الإيراني".

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، أوضح عراقجي أن "ما يثير قلق طهران في المرحلة الراهنة هو الحسابات الخاطئة"، معتبرا أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حكيم بما يكفي لاتخاذ القرار الصحيح".

وأقر عراقجي بأن "إيران فقدت الثقة في الولايات المتحدة كطرف في المفاوضات"، مشيرا إلى "وجود وسطاء من دول صديقة في الإقليم يعملون على إعادة بناء الثقة، ما يفتح الباب أمام احتمال إجراء محادثات أخرى".

 وردا على سؤال بشأن الترسانة الصاروخية الإيرانية ووكلاء طهران في المنطقة، شدد على أن "التركيز يجب أن ينصب على القدرات النووية الإيرانية"، داعيا إلى "عدم تشتيت المسار التفاوضي بقضايا وصفها بأنها خارج جوهر المفاوضات".

وأضاف: "دعونا لا نتحدث عن أمور مستحيلة، ولا نضيع فرصة التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية. هذا أمر قابل للتحقيق، حتى خلال فترة وجيزة".

وأكد أن "طهران تتوقع في المقابل رفع العقوبات الأميركية واحترام حق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية"، وفقاً للاتفاقات الدولية.

وفي لهجة تحذيرية، قال عراقجي إن "فشل المحادثات سيجعل إيران "مستعدة للحرب"، مرجحاً أن "يتصاعد الصراع إلى ما هو أبعد من إيران"، مضيفاً: "الحرب ستكون كارثة للجميع، والقواعد الأميركية في جميع أنحاء المنطقة ستكون أهدافا للجيش الإيراني".
مقالات ذات صلة
عراقجي يتغزّل بـ ترامب!

عربي و دولي

عباس عراقجي

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أ.ف.ب: رئيس البرلمان الإيراني يعلن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على وضع الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري على قوائم الإرهاب
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد للاريجاني دعم قطر للحلول السلمية تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
13:26
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
13:19
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
13:10
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
13:09
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
13:08
أكسيوس عن مسؤول أميركي: إدارة ترمب أبلغت إيران عبر قنوات متعددة استعدادها لعقد لقاء للتفاوض على اتفاق
13:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026