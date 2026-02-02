اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟

وبحسب ما أوردته "كان نيوز" مساء الأحد، فإن الحية كان ضمن قائمة أهداف الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب، أي قبل وقت طويل من الضربة المثيرة للجدل التي نُفذت لاحقًا في الدوحة، عاصمة قطر، ضد قيادات في "حماس" خلال أيلول الماضي.
وأشار التقرير إلى أن خليل الحية كان هدفًا لعملية اغتيال جوية عند وصوله إلى مطار بيروت في مطلع الحرب، حيث تابعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحركاته عن كثب وكانت على وشك إطلاق قنابل باتجاهه.
إلا أن الهجوم أُلغي في اللحظة الأخيرة، وفق المصدر نفسه، بعدما تبيّن للجهات المعنية أنها لا تمتلك تأكيدًا قاطعًا لموقعه الدقيق، ما حال دون تنفيذ العملية.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية والمتعلّقة بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين “لا تدينه، بل تبرّئه”، معتبرًا أنّ مضمونها جاء معاكسًا تمامًا لما كان “اليسار الراديكالي” يأمل تحقيقه.