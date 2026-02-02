اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟

وبحسب ما أوردته " " مساء الأحد، فإن الحية كان ضمن قائمة أهداف الجيش في بداية الحرب، أي قبل وقت طويل من الضربة المثيرة للجدل التي نُفذت لاحقًا في ، عاصمة قطر، ضد قيادات في " " خلال أيلول الماضي.

وأشار التقرير إلى أن كان هدفًا لعملية اغتيال جوية عند وصوله إلى في مطلع الحرب، حيث تابعت تحركاته عن كثب وكانت على وشك إطلاق قنابل باتجاهه.

إلا أن الهجوم أُلغي في اللحظة ، وفق المصدر نفسه، بعدما تبيّن للجهات المعنية أنها لا تمتلك تأكيدًا قاطعًا لموقعه الدقيق، ما حال دون تنفيذ العملية.