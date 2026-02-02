اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟

عاجل
عراقجي: آمل أن نرى ثمار الدبلوماسية قريباً
عراقجي: آمل أن نرى ثمار الدبلوماسية قريباً
الرئيس الإسباني: إسبانيا ستشارك على المستوى الوزراي في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل
الرئيس الإسباني: إسبانيا ستشارك على المستوى الوزراي في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس المقرر عقده في الخامس من آذار المقبل
عون: نأمل أن تعمل إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزامها تطبيق الاتفاق
عون: نأمل أن تعمل إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان والتزامها تطبيق الاتفاق
الرئيس عون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني: نثمّن دعم إسبانيا للبنان خصوصاً دعمها المتواصل للجيش اللبناني عبر المساعدات المالية والعينية
الرئيس عون خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني: نثمّن دعم إسبانيا للبنان خصوصاً دعمها المتواصل للجيش اللبناني عبر المساعدات المالية والعينية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
21 o
AlJadeedTv
البقاع
16 o
AlJadeedTv
الجنوب
20 o
AlJadeedTv
الشمال
21 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
كسروان
22 o
AlJadeedTv
متن
22 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟

2026-02-02 | 00:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟
اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي ألغى في اللحظات الأخيرة محاولة اغتيال استهدفت القيادي البارز في حركة "حماس" خليل الحية وذلك خلال الأشهر الأولى من الحرب.

 

وبحسب ما أوردته "كان نيوز" مساء الأحد، فإن الحية كان ضمن قائمة أهداف الجيش الإسرائيلي في بداية الحرب، أي قبل وقت طويل من الضربة المثيرة للجدل التي نُفذت لاحقًا في الدوحة، عاصمة قطر، ضد قيادات في "حماس" خلال أيلول الماضي.

 

وأشار التقرير إلى أن خليل الحية كان هدفًا لعملية اغتيال جوية عند وصوله إلى مطار بيروت في مطلع الحرب، حيث تابعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحركاته عن كثب وكانت على وشك إطلاق قنابل باتجاهه.

 

إلا أن الهجوم أُلغي في اللحظة الأخيرة، وفق المصدر نفسه، بعدما تبيّن للجهات المعنية أنها لا تمتلك تأكيدًا قاطعًا لموقعه الدقيق، ما حال دون تنفيذ العملية.

مقالات ذات صلة
اغتيال كاد يقع في بيروت.. كيف نجا خليل الحية؟

عربي و دولي

خليل الحية

لبنان

حماس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رويترز: الذهب يهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 6% إلى 4563.36 دولار للأوقية
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر: ترامب لم يتخلَّ عن خيار توجيه ضربة لإيران لكنه يفضّل إجراء مفاوضات معها حالياً

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء
05:47

ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية والمتعلّقة بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين “لا تدينه، بل تبرّئه”، معتبرًا أنّ مضمونها جاء معاكسًا تمامًا لما كان “اليسار الراديكالي” يأمل تحقيقه.

05:47

ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية والمتعلّقة بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين “لا تدينه، بل تبرّئه”، معتبرًا أنّ مضمونها جاء معاكسًا تمامًا لما كان “اليسار الراديكالي” يأمل تحقيقه.

يحدث الآن

اخترنا لك
مسؤولون إسرائيليون: ويتكوف سيزور إسرائيل لعقد إجتماعات مع نتنياهو ورئيس أركان الجيش
05:55
وكالة أنباء فارس عن مصدر بالحكومة الإيرانية: المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام
05:53
ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء
05:47
كالاس: إعادة فتح معبر رفح خطوة إيجابية
05:08
"أ.ف.ب" عن مسؤول إيراني: طهران تؤكد أن ترامب لم يحدد مهلة نهائية للمفاوضات
03:56
رئيس الأركان الإيراني: نحن على أتم الاستعداد للمواجهة
02:07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026