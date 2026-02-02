الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء

2026-02-02 | 05:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء
ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الوثائق الجديدة التي نشرتها وزارة العدل الأميركية والمتعلّقة بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين “لا تدينه، بل تبرّئه”، معتبرًا أنّ مضمونها جاء معاكسًا تمامًا لما كان “اليسار الراديكالي” يأمل تحقيقه.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين على متن طائرة آير فورس وان، قال ترامب: “لم أطلع على هذه الوثائق بنفسي، لكن بعض الأشخاص المهمّين جدًا أخبروني بأنها لا تبرّئني فحسب، بل تكشف أيضًا صورة معاكسة تمامًا لما كان يأمله اليسار الراديكالي”.

 

وأضاف ترامب أنّ هذه الوثائق، “خلافًا للتوقعات، لم تُظهر أي أمر ضدي”، مشيرًا إلى أنّها تفنّد الادعاءات التي جرى تداولها في السابق.

 

وتابع الرئيس الأميركي أنّ الوثائق الجديدة “تُبيّن أنّ الصحافي الأميركي مايكل وولف تحرّك مع إبستين بدوافع هدفت إلى إلحاق ضرر سياسي به”، في إشارة إلى الاتهامات التي طالت ترامب سابقًا بشأن الاعتداء على قاصرات.

 

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع بدء وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، نشر دفعة ضخمة من الوثائق الإضافية المرتبطة بقضية إبستين. وفي هذا الإطار، قال نائب وزيرة العدل الأميركية تود بلانش، خلال مؤتمر صحافي، إنّ “الوزارة تنشر اليوم أكثر من 3 ملايين وثيقة، تشمل ما يزيد على 2000 مقطع فيديو وأكثر من 180 ألف صورة”، في إطار الكشف الموسّع عن ملف القضية.

مقالات ذات صلة
ترامب يعلق على وثائق إبستين الجديدة: أنا بريء

عربي و دولي

ترامب

اميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وكالة أنباء فارس عن مصدر بالحكومة الإيرانية: المحادثات مع الولايات المتحدة ستعقد على الأرجح في تركيا خلال أيام
كالاس: إعادة فتح معبر رفح خطوة إيجابية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران
09:10

الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال إتصال هاتفي إن بلاده لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

09:10

الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال إتصال هاتفي إن بلاده لن تكون منطلقا لأي عمل عسكري ضد إيران، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

"مستودعات أسلحة بين المدنيين".. اسرائيل تزعم وتنشر!
08:07

"مستودعات أسلحة بين المدنيين".. اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم جيش العدو الاسرائيلي استهدافه مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

08:07

"مستودعات أسلحة بين المدنيين".. اسرائيل تزعم وتنشر!

زعم جيش العدو الاسرائيلي استهدافه مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

يحدث الآن

اخترنا لك
أكسيوس: توقعات باجتماع بين ويتكوف وعراقجي في إسطنبول الجمعة
09:23
الأردن ينأى عن أي هجوم على إيران
09:10
"مستودعات أسلحة بين المدنيين".. اسرائيل تزعم وتنشر!
08:07
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا مستودعات أسلحة لحزب الله جنوب لبنان
07:48
الإخبارية السورية: قوى الأمن الداخلي ستنتشر في كامل منطقة عين العرب بريف حلب الشرقي بشكل تدريجي
07:10
أكسيوس: ويتكوف سيصل إلى إسرائيل غدا للقاء نتنياهو ومسؤولين آخرين
06:48
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026