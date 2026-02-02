هيئة البث الإسرائيلية: يُتوقع أن تصل المفاوضات مع إيران إلى طريق مسدود

بعد قيام طائرات زراعية اسرائيلية برش "مواد مجهولة" يرجح انها سامة على مناطق حدودية في جنوب لبنان، نقلت القناة 15 الاسرائيلية، عن أوساط أمنية في الجيش الاسرائيلي، أن "الهدف هو قتل كل النباتات الموجودة قرب الحدود، بسبب مخاوف، من أن يشكل النبات الكثيف، غطاء يسمح باقتراب مسلحين، أو أشخاص غير مرغوب فيهم، من الحدود ويشكلوا خطراً على الجنود والمستوطنات، لذلك قررت قيادة المنطقة الشمالية القضاء على كل الغطاء النباتي القريب من السياج".