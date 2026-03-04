إيران تعلن عن تفاصيل مراسم تشييع خامنئي

تبدأ مساء الأربعاء مراسم تشييع وطنية تستمر ثلاثة أيام للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي قاد 36 عاما قبل اغتياله السبت في غارات جوية إسرائيلية وأميركية، وفق ما ذكرت الرسمية (إرنا).

وأفادت "إرنا" نقلا عن بيان صادر عن المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية أنه "ابتداء من الساعة العاشرة من مساء الأربعاء (18,30 ت غ)، سيتمكن المشيعون من إلقاء النظرة على جثمان قائد الأمة الشهيد في جامع الإمام الخميني الكبير" في .

وسيُدفن علي خامنئي الذي توفي عن 86 عاما، في مدينة المقدسة في شمال شرق إيران، مسقط رأسه.