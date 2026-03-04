عاجل
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
12
o
الشمال
8
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
12:12
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
10:17
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
07:32
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
07:13
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
عربي و دولي
مساعد خامنئي: لا نية لدينا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ويمكننا مواصلة الحرب إلى أي وقت نريده
2026-03-04 | 03:23
A-
A+
مساعد خامنئي: لا نية لدينا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ويمكننا مواصلة الحرب إلى أي وقت نريده
مقالات ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ستجرى مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية يوم الثلاثاء
أكسيوس عن مصادر: رئيس الموساد الإسرائيلي يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الوضع في إيران
الرئيس الإيراني: المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة أسفرت عن تبادل مقترحات عملية ومؤشرات مشجعة
مساعد خامنئي: لا نية لدينا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ويمكننا مواصلة الحرب إلى أي وقت نريده
عربي و دولي
خامنئي:
لدينا
لإجراء
مفاوضات
الولايات
المتحدة
ويمكننا
مواصلة
الحرب
نريده
العودة الى الأعلى
وزير الخارجية الإيراني: عندما تعامل المفاوضات النووية كأنها صفقة عقارية يستحيل تحقيق التوقعات غير الواقعية
الجيش الإسرائيلي: بدء هجمات واسعة النطاق على طهران
اقرأ ايضا في عربي و دولي
16:34
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
16:34
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
15:49
🚨 أ ف ب: إسرائيل تخفّف قيود حالة الطوارئ
15:49
🚨 أ ف ب: إسرائيل تخفّف قيود حالة الطوارئ
15:11
مسؤول عسكري إيراني لموقع "إيران نوانس": تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة
15:11
مسؤول عسكري إيراني لموقع "إيران نوانس": تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة
يحدث الآن
عربي و دولي
16:34
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
محليات
16:20
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه وادي حسن مقابل بلدة الضهيرة
محليات
16:19
🚨 مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام
اخترنا لك
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
16:34
🚨 أ ف ب: إسرائيل تخفّف قيود حالة الطوارئ
15:49
مسؤول عسكري إيراني لموقع "إيران نوانس": تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة
15:11
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بقصف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران
15:07
رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة فنزويلا المؤقتة أكدت خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
14:42
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: ندرس مهاجمة أهداف مدنية في لبنان للضغط على الحكومة لكبح حزب الله
14:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-02-24
حول مؤتمر دعم الجيش في القاهرة… مراسلة الجديد تنقل لنا آخر المستجدات
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-02-19
فيديو - "من العدم" إلى الصدارة، معجزة كازاخية تحبس الأنفاس في الأولمبياد
04:14
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل تعميق الضربات لحزب الله ولن نتراجع عن مسعانا في تفكيكه
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
08:43
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة حاروف قضاء النبطية
بالفيديو
بالفيديو
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
12:31
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
09:46
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
خاص الجديد
05:16
من بربور.. اتصال تهديدي ومراسل الجديد يواكب
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
10:27
عن الحواجز وتوقيف مواطنين.. بيان للجيش اللبناني
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
محليات
01:47
عن الطوق الأمني بعد استهداف الفندق.. مصدر عسكري يوضح
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
عربي و دولي
08:18
تركيا لم تكن هدفاً للصاروخ الايراني.. أين الوجهة؟
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
11:53
رداً على الغارات ومنها الضاحية.. حزب الله: اشتباك مباشر مع قوة اسرائيلية!
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
محليات
08:39
رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026