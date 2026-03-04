عاجل
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
عربي و دولي
الخارجية الأميركية: ندعو رعايانا إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى قبرص
2026-03-04 | 12:31
A-
A+
الخارجية الأميركية: ندعو رعايانا إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى قبرص
الخارجية الأميركية: ندعو رعايانا إلى إعادة النظر في خطط السفر إلى قبرص
عربي و دولي
الأميركية:
رعايانا
إعادة
النظر
السفر
العودة الى الأعلى
الجيش الإسرائيلي: قصفنا عشرات مراكز قيادة النظام الإيراني والأمن الداخلي وقيادة الباسيج
الخارجية الأمريكية: رفع مستوى التحذير من السفر إلى قبرص بسبب خطر النزاع المسلح ومحدودية المساعدة في المنطقة
