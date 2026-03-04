ماكرون: تحدثت مع نتنياهو وجوزاف عون ونواف سلام لمناقشة الوضع المقلق للغاية في لبنان

معلومات الجديد: قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تكثّفت اتصالات دولية بالرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لتحييد لبنان الرسمي عن الحرب، ما انعكس في مقررات الحكومة الصادرة اليوم.