الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: ندرس مهاجمة أهداف مدنية في لبنان للضغط على الحكومة لكبح حزب الله

2026-03-04 | 14:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: ندرس مهاجمة أهداف مدنية في لبنان للضغط على الحكومة لكبح حزب الله
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: ندرس مهاجمة أهداف مدنية في لبنان للضغط على الحكومة لكبح حزب الله
مقالات ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: ندرس مهاجمة أهداف مدنية في لبنان للضغط على الحكومة لكبح حزب الله

عربي و دولي

الإسرائيلية

أمني:

مهاجمة

أهداف

مدنية

لبنان

للضغط

الحكومة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الدفاع الإسرائيلي: أي خليفة لخامنئي "سيكون هدفا للاغتيال" (أ ف ب)
وزير خارجية فرنسا: مقاتلاتنا حيدت مسيّرات إيرانية كانت في طريقها للإمارات

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
أكسيوس عن مسؤول أميركي: المليشيات الكردية الإيرانية شنت هجوما بريا شمال غرب إيران
16:34
🚨 أ ف ب: إسرائيل تخفّف قيود حالة الطوارئ
15:49
مسؤول عسكري إيراني لموقع "إيران نوانس": تفعيل خطة إسقاط النظام سيدفعنا لضرب البنى التحتية للطاقة في المنطقة
15:11
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بقصف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في أنحاء طهران
15:07
رئيس دولة الإمارات يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة فنزويلا المؤقتة أكدت خلاله التضامن مع الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
14:42
ماكرون: جددت التأكيد على ضرورة وقف حزب الله هجماته فوراً على إسرائيل وخارجها
14:15
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026