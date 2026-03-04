عاجل
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
نتنياهو: نحقق إنجازات في إيران ولبنان لكن العمل ما زال كثيراً
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: علينا مواصلة تدمير قدرات إيران قبل الدبلوماسية
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
2026-03-04
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
عربي و دولي
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بشن غارات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" في بيروت
2026-03-04 | 18:45
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: بدأنا بشن غارات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" في بيروت
وزير الحرب الأميركي: سنسيطر مع إسرائيل بشكل كامل على الأجواء الإيرانية في أقل من أسبوع
تسنيم عن مسؤول إيراني: أي إجراء إسرائيلي ضد دبلوماسيينا بلبنان سنرد عليه بالمثل في الدول الأخرى
