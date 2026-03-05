وزارة الدفاع القطرية: نتصدى لهجمة صاروخية وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية

عاجل
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
النائب فادي علامة لـ #الجديد: اتصالات الاخلاءات تردنا منذ أكثر من يومين ومن الممكن ان تكون كاذبة لكننا اتخذنا اجراءات احترازية
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
2026-03-04
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
عربي و دولي
وزارة الدفاع القطرية: نتصدى لهجمة صاروخية وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية
2026-03-05 | 04:29
A-
A+
وزارة الدفاع القطرية: نتصدى لهجمة صاروخية وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية
مقالات ذات صلة
وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمة صاروخية
وزارة الدفاع القطرية: التصدي بنجاح للموجة الثانية من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق بالدولة
وزارة الدفاع القطرية: دولة قطر تعرضت لهجوم بـ10 مسيرات وصاروخي كروز من إيران وتصدينا لـ6 مسيرات والصاروخين
وزارة الدفاع القطرية: نتصدى لهجمة صاروخية وندعو إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية
عربي و دولي
الدفاع
القطرية:
نتصدى
لهجمة
صاروخية
وندعو
الالتزام
بالتعليمات
الصادرة
الجهات
الأمنية
العودة الى الأعلى
الخارجية القطرية: ندعو إلى وقف فوري للسياسات الإيرانية غير المسؤولة التي تقوض أمن المنطقة
وزارة الدفاع القطرية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمة صاروخية
اقرأ ايضا في عربي و دولي
12:21
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
12:21
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
12:20
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
12:20
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
12:05
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
12:05
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
يحدث الآن
عربي و دولي
12:21
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
عربي و دولي
12:20
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
محليات
12:17
عراقجي: لم نطلب وقف النار ونرفض أي مفاوضات مع أميركا
اخترنا لك
ترامب: ندعم شن الأكراد هجوما على إيران وأعتقد أنه أمر رائع إذا كانوا يرغبون في القيام بذلك
12:21
ترامب: لقد كانت هناك ضربة أخرى اليوم للقيادة الجديدة والكثير من الناس في إيران يطالبون بالحصانة
12:20
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
12:05
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
12:04
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
12:00
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
12:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
10:31
بالفيديو.. رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت يتفقد مطار بيروت
2026-02-28
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في جميع الساحات
2026-02-27
السفارة الأميركية في إسرائيل تسمح لبعض موظفيها وأفراد عائلاتهم بالمغادرة بسبب مخاطر أمنية
2025-11-07
غسان الرحباني يكشف: زياد الرحباني رحل حزيناً
2025-10-06
بعد استهداف ضرير "بايجر".. نائب لبناني: لا سلام ولا تطبيع!
بالفيديو
بالفيديو
17:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
12:31
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
2026-03-04
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026