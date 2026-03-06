الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع البقاء في المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة

الخارجية الإيرانية: لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال