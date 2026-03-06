عاجل
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
2026-03-04
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
عربي و دولي
استهداف بطائرات مسيرة لقاعدة موفق السلطي المحتلة في الاردن
2026-03-05 | 20:20
A-
A+
استهداف بطائرات مسيرة لقاعدة موفق السلطي المحتلة في الاردن
مقالات ذات صلة
🔴 استهداف بطائرات مسيرة لقاعدة موفق السلطي في الاردن
حزب الله: استهدفنا قاعدة عين زيتيم شمال مدينة صفد المحتلّة بسرب من المسيّرات
حزب الله: استهدفنا بسرب من المسيّرات قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة
استهداف بطائرات مسيرة لقاعدة موفق السلطي المحتلة في الاردن
عربي و دولي
بطائرات
مسيرة
لقاعدة
السلطي
المحتلة
الاردن
العودة الى الأعلى
التلفزيون الرسمي الإيراني: انفجارات في طهران
🔴 هجوم بالطيران المسير على القاعدة الامريكية في أربيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
02:16
الخارجية الإيرانية: لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال
02:16
الخارجية الإيرانية: لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال
01:57
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة سعسع في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان
01:57
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة سعسع في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان
01:41
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم
01:41
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم
يحدث الآن
محليات
04:14
الجيش الاسرائيلي: بدأنا للتو شن موجة غارات أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية
فن
04:10
باسم مغنية للنازحين: ستعودون… أنتم أصحاب الأرض
فن
04:06
سلاف فواخرجي للبنانيين: بيوت لبنان وسوريا فداكم… سامحوني على عجزي
اخترنا لك
الخارجية الإيرانية: لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال
02:16
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة سعسع في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان
01:57
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم
01:41
السفارة الأميركية في الأردن: على رعايانا غير الراغبين بمغادرة المملكة البقاء في أماكن آمنة وتأمين المستلزمات الأساسية
01:35
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض
01:19
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في رمات مغشيميم وحاسبين بالجولان بعد رصد تسلل مسيرة
00:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:14
ليلة عنيفة.. حتى الساعة 11 غارة على الضاحية (صورة)
18:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
02:59
مراسل الجديد: غارة تستهدف محيط ثانوية الصباح القديمة في مدينة النبطية
03:58
بالفيديو.. لحظة استهداف الجاموس في الضاحية الجنوبية
14:00
مصادر مقربة من اليونيفل للجديد: الرسالة الاسرائيلية إلى قوات اليونيفيل تأتي بظل إجراءات تحضيرية لأي عملية توغل بري وسط كلام عن استحداث نقاط اسرائيلية جديدة جنوباً
2026-02-10
احتمالان للانتخابات.. والذكاء الاصطناعي يرد على برّي
بالفيديو
بالفيديو
18:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
17:22
في الضاحية والبقاع موجة غارات عنيفة.. تابعوا البث المباشر
16:05
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:39
مقدمة النشرة المسائية 05-03-2026
12:52
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-04
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
18:29
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
07:21
مايا دياب تكشف علاقتها بإبنتها المسلمة: "تركت لها حرية الاختيار"
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
فن
09:05
موجة انتقادات حادة تطال الشيف عبير الصغير والدكتورة يومي لهذا السبب
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
محليات
01:12
الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ليلاً (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026