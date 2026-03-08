بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد

توصل مجلس خبراء القيادة ، الأحد، إلى اختيار مرشد جديد للجمهورية خلفا لعلي خامنئي الذي قتل في الأول من الهجوم الأميركي على في 28 فبراير، بحسب ما أعلن أعضاء في المجلس، إلا أن اسمه لم يُعلن بعد.

