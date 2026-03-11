وزارة الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وندعو الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الخروج والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة