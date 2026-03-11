عاجل
أ ف ب: سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي
أ ف ب: سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي
20:45
المشهد من عرمون بعد الغارات الإسرائيلية (شاهد الفيديو)
20:08
بالصورة.. الشقة المستهدفة في عرمون
19:51
اثار الصاروخ على كورنيش الرملة البيضاء (شاهد الفيديو)
19:35
فيديو اخر من الرملة البيضاء
19:25
بالفيديو.. استهداف عند كورنيش الرملة البيضاء
عربي و دولي
أ ف ب: نحو 30 دولة تعرب في الأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء الأعمال العدائية في لبنان
2026-03-11 | 10:23
A-
A+
أ ف ب: نحو 30 دولة تعرب في الأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء الأعمال العدائية في لبنان
أ ف ب: نحو 30 دولة تعرب في الأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء الأعمال العدائية في لبنان
عربي و دولي
الأمم
المتحدة
الأعمال
العدائية
لبنان
وزارة الصحة: شهيد وجريحان في الغارة الإسرائيلية على بلدة زلايا - البقاع الغربي
🔴 الحرس الثوري: نواصل هجماتنا المركزة والقوية ولن تتوقف الحرب إلا بزوال التهديد أو استسلام العدو الكامل
محليات
04:10
الجيش اللبناني يعمل على إخلاء منطقة الرملة البيضاء بعد أن تبين أن هناك صاروخًا غير منفجر مكان وقوع الغارة
عربي و دولي
03:57
أ ف ب: سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي
محليات
03:41
الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف مبنى في قصرنبا في البقاع
أ ف ب: سماع دوي انفجارات في وسط مدينة دبي
03:57
يديعوت أحرونوت عن مصادر: الجيش الإسرائيلي أضاف 18 موقعا جديدا يتموضع فيها جنوب لبنان
02:05
حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية وأصبنا أحد الرادارات
20:32
غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية
19:04
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة
18:31
🔴 يسرائيل هيوم: بعد 4 ساعات من الإجراءات الاحترازية تم رفع القيود في الشمال ولم يعد السكان مطالبين بالبقاء قرب الملاجئ
17:38
05:18
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو جنوب مدينة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية
2026-01-19
اول تعليق لـ ناصيف زيتون بعد انباء ولادة طفله الأول من دانييلا رحمة
2026-01-15
نادين الراسي بحديث مؤثر: انحرمت من كلمة ماما عبكير والحزن شقفني
2026-02-08
إنخفاض بدرجات الحرارة ورياح.. وتحذير من التطاير!
2026-02-28
مقدمة النشرة المسائية 28-02-2026
2026-03-10
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
14:57
مقدمة النشرة المسائية 11-03-2026
11:33
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
06:25
في كل وقت.. مراسلو الجديد ينقلون الصورة من كل لبنان
2026-03-10
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-10
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-10
مقدمة النشرة المسائية 10-03-2026
محليات
16:16
6 غارات على الضاحية دفعة واحدة.. كيف توزّعت؟
محليات
16:16
6 غارات على الضاحية دفعة واحدة.. كيف توزّعت؟
خاص الجديد
17:06
بدء تشكيل وفد المفاوضات المباشرة.. لبنان الرسمي يتحرك
خاص الجديد
17:06
بدء تشكيل وفد المفاوضات المباشرة.. لبنان الرسمي يتحرك
محليات
06:14
في علي النهري.. الصورة أبلغ من الكلام والدمار هائل
محليات
06:14
في علي النهري.. الصورة أبلغ من الكلام والدمار هائل
عربي و دولي
06:29
تحذير إيراني: ابتعدوا 1 كلم عن البنوك!
عربي و دولي
06:29
تحذير إيراني: ابتعدوا 1 كلم عن البنوك!
محليات
08:43
بالفيديو - حزب الله ينشر
محليات
08:43
بالفيديو - حزب الله ينشر
عربي و دولي
09:25
قدرات "قوة الرضوان" قائمة.. تقرير اسرائيلي يكشف!
عربي و دولي
09:25
قدرات "قوة الرضوان" قائمة.. تقرير اسرائيلي يكشف!
