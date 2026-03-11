🔴 ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لن أحدد جدولا زمنيا لكن عندما أقرر انتهاء الحرب فستنتهي حينها

الجيش اللبناني يعمل على إخلاء منطقة الرملة البيضاء بعد أن تبين أن هناك صاروخًا غير منفجر مكان وقوع الغارة

الجيش اللبناني يعمل على إخلاء منطقة الرملة البيضاء بعد أن تبين أن هناك صاروخًا غير منفجر مكان وقوع الغارة