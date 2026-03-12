في اول بيان له.. خامنئي اعلن نية الإنتقام

وقال في اول بيان له بعد إنتخابه: "الشعب سيكون حاضرا بقوة في جميع الميادين لإفشال كل مخططات الأعداء مضيفا ان قواعد في المنطقة هدفها السيطرة على بلدانها و شدد على وجوب الاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق مضيق هرمز". كما اوصى خامنئي دول المنطقة بإغلاق القواعد الأميركية لافتا الى انهم "يؤمنون بالصداقة مع دول الجوار لكنهم مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأميركية".

واضاف خامنئي: "اجريت اجراء دراسات لفتح جبهات أخرى يفتقر العدو بها للخبرة"، وتوجه خامنئي بالشكر لـ"الحوثيين وحزب والفصائل ، حيث قال: "اليمن الشجاع المؤمن لم يتخل عن الدفاع عن الشعب المظلوم في غزة و ان مقاومة العراق سلكت بشجاعة نهج نصرة الجمهورية الإسلامية كما ان المضحي جاء لنصرة الجمهورية الإسلامية رغم جميع العوائق" معتبرا ان "دول جبهة جزء لا يتجزأ من المشروع ".