رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تم إحباط منصات إطلاق وتدمير بنى تحتية ومقرات قيادة لـ"حزب الله"

مصادر عسكرية لـ"الجديد": في حالات القصف الاسرائيلي العنيف على المناطق الجنوبية يطلب من الجيش اللبناني عبر الميكانيزم البقاء في مراكز آمنة وليس هناك إخلاء لكل المراكز في جنوب الليطاني لا بل إعادة تموضع