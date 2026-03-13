استعداداً لمناورة واسعة في لبنان.. اسرائيل تحشد! (معاريف)

وتابعت الصحيفة، أن "الجيش الإسرائيلي
سيرسل فرقة أخرى إلى الحدود الشمالية خلال الساعات القادمة
(الجمعة) - الفرقة 98، فرقة الكوماندوز، في الوقت نفسه، يُرسل الجيش الإسرائيلي أيضًا ألوية المظليين النظامية ولواء ناحال إلى الشمال
".
وأضافت: "حتى الآن، نشر الجيش الإسرائيلي الفرقة 36، وهي فرقة مدرعة نظامية كبيرة، بالإضافة إلى الفرقة 146، سيُمكّن نشر الفرقة 98 من وضع ترتيبات قوة لمناورة واسعة
النطاق في لبنان
، قد تستمر من أيام إلى أسابيع".
وأردفت: "اتُخذت قرارات ستؤثر أيضاً على مسارح العمليات القتالية الأخرى للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك قرار تعبئة فرقة احتياطية إضافية للقيادة الجنوبية. وفي القيادة الشمالية، كما ذُكر، سيتم تفعيل مقر الفرقة 98، إلى جانب الفرق التي انتقلت شمالاً بالفعل، بما في ذلك الفرقة 36 والفرقة 162 - وهما فرقتان مدرعتان نظاميتان في الجيش الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، تم نقل الفرقة 146، التي تتشارك خط الدفاع
مع الفرقة 91، إلى الأمام أيضاً".