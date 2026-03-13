السفارة الإيطالية: مساعدات إنسانية بطريقها الى لبنان

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحط في بيروت
الأسبوع المقبل طائرة على متنها 30 طنًا من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين، تشمل أدوية ومواد غذائية ومستلزمات صحية شخصية. وستُقدّم هذه المساعدات بالتنسيق مع السلطات اللبنانية
وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة
العاملة في المجال الإنساني، لدعم الجهود الجارية في توفير الخدمات الأساسية والإغاثة للسكان المدنيين، مع الالتزام الكامل بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيّز.
وتجدد إيطاليا
تضامنها مع لبنان
وشعبه، وتؤكد التزامها بالعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية
والأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.