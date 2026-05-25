رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
وزارة الصحة: 3185 شهيدًا و9633 جريحًا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى 25 أيار
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق
عربي و دولي

كشف سبب تأخير توقيع الاتفاق.. ما علاقة خامنئي؟

2026-05-25 | 02:04
كشفت شبكة "سي بي إس" نيوز أن تأخر الإعلان عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يعود إلى صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي يعيش في مخبأ سري بإجراءات أمنية مشددة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن خامنئي "محاصر فعليا" في موقع غير معلن، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر شبكة معقدة من الوسطاء والسعاة، ما يعرقل سرعة الرد على المقترحات الأميركية.

وأضاف المسؤولون أن المسؤولين الإيرانيين المشاركين في المفاوضات يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، الأمر الذي تسبب في بطء التقدم بالمباحثات.

وبحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن مجتبى خامنئي وافق على الخطوط العريضة لمسودة الاتفاق الحالية، بينما توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حسم الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن مجتبى خامنئي أصيب خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي.

ومنذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي علناً أو عبر أي تسجيل مصور أو صوتي، وسط اعتقاد بأنه يتبع إجراءات أمنية مشددة لتجنب استهدافه.

وأكدت المصادر أن العديد من قادة النظام الإيراني يقيمون حالياً داخل ملاجئ محصنة ويتجنبون التواصل المباشر إلا في أضيق الحدود، خشية الاختراقات الاستخباراتية.

وقال مسؤول أميركي إن مشهد التواصل داخل القيادة الإيرانية "أشبه بمسلسل كوميدي"، مضيفاً أن القادة الإيرانيين يعيشون حالة من الإحباط والتخبط بسبب القيود الأمنية الصارمة.
 
 
وكالة فارس: إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيساً للبرلمان الإيراني
الجيش الاسرائيلي أصدر انذاراً عاجلاً لسكان البلدات والقرى التالية بضرورة الاخلاء: النبطية التحتا واللويزة وسجد وعين قانا وحاروف وزبدين وکفررمان والدوير وعدشيت الشقيف وميدون

ماذا نعرف عن التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران وهل يشمل لبنان؟
ماذا نعرف عن التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران وهل يشمل لبنان؟

قللت كل من الولايات المتحدة وإيران من فرص التوصل إلى تفاهم سريع لإنهاء الحرب التي اجتاحت الشرق الأوسط وعطلت سوق النفط العالمية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق مع طهران سيكون إما "عظيما ومجديا" أو "لن يكون هناك اتفاق" على الإطلاق.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع واشنطن، لكن التوصل إلى اتفاق لا زال يتطلب عملا.

فماذا نعرف عن التفاهم المحتمل؟

رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
ماذا نعرف عن التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران وهل يشمل لبنان؟
الرئيس التركي: عودة الحرب من جديد في المنطقة لا تصب في مصلحة أحد
أردوغان: تركيا تساند الدول الشقيقة في المنطقة في مساعيها لتحقيق سلام دائم
"اتفاقات أبراهام".. هذا ما عرضه ترامب على العرب
ترامب: انضمام إيران إلى اتفاقات أبراهام سيكون حدثا استثنائيا وقد يوحد الشرق الأوسط ويجعله أكثر قوة وازدهارا
