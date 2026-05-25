رئيسة المكسيك: بلادنا توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026
وزارة الصحة: 3185 شهيدًا و9633 جريحًا منذ بدء العدوان في 2 آذار حتى 25 أيار
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق
"اتفاقات أبراهام".. هذا ما عرضه ترامب على العرب

2026-05-25 | 08:51
كتب الرئيس الاميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال":

المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسير بشكل رائع! لن يكون هناك سوى اتفاق عظيم للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق — العودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، ولكن بشكل أكبر وأقوى من أي وقت مضى — ولا أحد يريد ذلك!

خلال مناقشاتي يوم السبت مع الرئيس محمد بن سلمان آل سعود (المملكة العربية السعودية)، ومحمد بن زايد آل نهيان (الإمارات العربية المتحدة)، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر آل ثاني والوزير علي الذوادي (قطر)، والمشير سيد عاصم منير أحمد شاه (باكستان)، والرئيس رجب طيب أردوغان (تركيا)، والرئيس عبد الفتاح السيسي (مصر)، والملك عبد الله الثاني (الأردن)، والملك حمد بن عيسى آل خليفة (البحرين)، صرحتُ بأنه، بعد كل العمل الذي قامت به الولايات المتحدة لمحاولة تجميع هذه الأحجية البالغة التعقيد، يجب أن يكون إلزاميًا على جميع هذه الدول، كحد أدنى، التوقيع بشكل متزامن على الاتفاقيات الإبراهيمية.

الدول التي تمت مناقشتها هي السعودية، والإمارات العربية المتحدة (عضو بالفعل!)، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، والبحرين (عضو بالفعل!). قد يكون من الممكن أن يكون لدى دولة أو اثنتين سبب لعدم القيام بذلك، وسيتم قبول ذلك، ولكن يجب أن تكون الأغلبية مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثاً تاريخياً أكثر بكثير مما قد تكون عليه لولا ذلك.

لقد أثبتت الاتفاقيات الإبراهيمية للدول المعنية (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، السودان، وكازاخستان) أنها طفرة مالية واقتصادية واجتماعية هائلة، حتى في وقت الصراع والحرب هذا، مع عدم قيام الأعضاء الحاليين حتى بمجرد اقتراح المغادرة، أو أخذ حتى مجرد فترة توقف. والسبب في ذلك هو أن الاتفاقيات الإبراهيمية كانت رائعة بالنسبة لهم، وستكون أفضل للجميع، وستجلب القوة الحقيقية والمنعة والسلام إلى الشرق الأوسط لأول مرة منذ خمسة آلاف عام.

ستكون هذه وثيقة محترمة لا مثيل لها تم توقيعها في أي مكان في العالم على الإطلاق. إن مستوى أهميتها وهيبتها سيكون منقطع النظير! يجب أن تبدأ بالتوقيع الفوري من قبل المملكة العربية السعودية وقطر، وعلى الجميع أن يحذو حذوهما. وإذا لم يفعلوا ذلك، فلا ينبغي أن يكونوا جزءاً من هذا الاتفاق لأن ذلك يظهر نية سيئة.

وفي حديثي مع العديد من القادة العظام المذكورين أعلاه، سيكون لديهم الشرف، بمجرد توقيع وثيقتنا، أن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزءاً من الاتفاقيات الإبراهيمية، سيكون هذا حقاً شيئاً مميزاً!

سيكون هذا هو الاتفاق الأكثر أهمية الذي ستوقعه أي من هذه الدول العظيمة، والتي تشهد صراعات دائماً. لا شيء في الماضي، ولا في المستقبل، سيتفوق عليه.

بناءً على ذلك، فإنني أطلب إلزامياً من جميع الدول التوقيع الفوري على الاتفاقيات الإبراهيمية، وأنه إذا وقعت إيران اتفاقيتها معي، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون من دواعي الشرف أن تكون هي أيضاً جزءاً من هذا التحالف العالمي الذي لا مثيل له. إن الشرق الأوسط سيكون متحداً، وقوياً، ومزدهراً اقتصادياً، بشكل ربما لا تضاهيه أي منطقة أخرى في العالم بأسره!

بموجب نسخة من هذا المنشور، أطلب من ممثليّ البدء في عملية توقيع هذه الدول على الاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية بالفعل، وإتمامها بنجاح.
ماذا نعرف عن التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران وهل يشمل لبنان؟
11:16

ماذا نعرف عن التفاهم المحتمل بين واشنطن وطهران وهل يشمل لبنان؟

قللت كل من الولايات المتحدة وإيران من فرص التوصل إلى تفاهم سريع لإنهاء الحرب التي اجتاحت الشرق الأوسط وعطلت سوق النفط العالمية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق مع طهران سيكون إما "عظيما ومجديا" أو "لن يكون هناك اتفاق" على الإطلاق.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم إحراز تقدم في المحادثات مع واشنطن، لكن التوصل إلى اتفاق لا زال يتطلب عملا.

فماذا نعرف عن التفاهم المحتمل؟

