4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بيانٌ عربي – إسلامي مشترك يدين إهانات بن غفير لمحتجزي الأسطول

2026-05-25 | 16:49
دان وزراء خارجية كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشد العبارات الأفعال المروّعة والمهينة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة أثناء الاحتجاز الإسرائيلي لهم.

كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن غفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ويحذّر الوزراء من أن أفعال بن غفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

ويطالب الوزراء بمحاسبة بن غفير على أفعاله، ويدعون إلى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة ومنعه من مواصلة تهديداته، ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها. كما يشدد الوزراء أيضاً على ضرورة حماية حقوق الإنسان وصون كرامة جميع المحتجزين، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.


ترامب: لا اتفاق مع إيران إلا إذا!
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تضمين بند وقف العدوان على لبنان في الاتفاق

وكالة مهر الإيرانية: الوضع في بندر عباس تحت السيطرة
الجيش الإسرائيلي: تعليمات الجبهة الداخلية المحدثة تحظر تجمع أكثر من 50 شخصا في المناطق قرب الحدود مع لبنان
فارس: دوي انفجارات في المياه الخليجية قرب سيريك وجاسك جنوبي إيران
بلدية كريات شمونة: تلقينا إحاطة من الجيش بأن الليلة ستشهد عمليات ضارية بجنوب لبنان وعلى السكان اتباع التعليمات
‏أمين عام مجلس التعاون الخليجي: أجدد موقف مجلس التعاون الداعم للخطوات البناءة التي تتخذها لبنان برئاسة الرئيس جوزاف عون والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء نواف سلام
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع وفي عدة مناطق أخرى في لبنان
