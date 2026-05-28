الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في منطقة شتولا بالجليل الغربي بعد رصد مسيرة أطلقت من لبنان

ندّدت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس بـ"الانتهاكات" الأميركية لوقف إطلاق النار بعدضربات أميركية ليلية على بندر عباس في جنوب إيران.
التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، في مقر الوزارة في مكة المكرمة.
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمتنع في المرحلة الحالية عن إصدار أوامر بشنّ غارات على "بيروت"، في ظل ما وصفته باستخدام الولايات المتحدة "الفيتو"، الأمر الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يكبل يديه".