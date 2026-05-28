نتنياهو: نوجه ضربات قوية جدا في لبنان ونعمل على إيجاد حل لتهديدات حزب الله

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وسيُرفَع الحصار البحري عن إيران خلال مدة التنفيذ

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وسيُرفَع الحصار البحري عن إيران خلال مدة التنفيذ

أكسيوس عن مسؤول أميركي: الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وسيُرفَع الحصار البحري عن إيران خلال مدة التنفيذ

أكسيوس: ترامب أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي

أكسيوس: ترامب أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي

أكسيوس: ترامب أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي

أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وبدء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لكنهما بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية