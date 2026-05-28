أميركا وايران اتفقتا.. وترامب يريد التفكير!

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصدر إقليمي مشارك في جهود الوساطة، بأن " وإيران توصلتا إلى اتفاق، لكنهما بحاجة إلى موافقة النهائية".





وأفاد أكسيوس، نقلاً عن المسؤولين ، أن " وإيران إلى اتفاق بشأن لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا وبدء مفاوضات بشأن البرنامج ، لكن لم يُعطِ موافقته النهائية بعد".



وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لأكسيوس أن "الرئيس أبلغ الوسطاء أنه يريد بضعة أيام للتفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي".