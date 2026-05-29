الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

اجتماع لـ ترامب في غرفة العمليات.. والقرار النهائي!

2026-05-29 | 10:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اجتماع لـ ترامب في غرفة العمليات.. والقرار النهائي!
اجتماع لـ ترامب في غرفة العمليات.. والقرار النهائي!

كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال، أنه "يجب على إيران أن توافق على عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو قنبلة نووية، يجب فتح مضيق هرمز فوراً، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، سيتم إزالة جميع الألغام المائية (القنابل)، إن وجدت (لقد أزلنا، عن طريق التفجير، العديد من هذه الألغام باستخدام كاسحات الألغام البحرية المتطورة لدينا. ستُكمل إيران الإزالة الفورية و/أو تفجير أي ألغام متبقية، والتي لن تكون كثيرة!)".

وأضاف: يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية "العودة إلى الوطن!". سلموا على زوجاتكم وأزواجكم وآبائكم وعائلاتكم مني، رئيسكم المفضل! سيتم استخراج المادة المخصبة، التي يُشار إليها أحيانًا باسم "الغبار النووي"، والمدفونة في أعماق الأرض فوق جبال منهارة تقريبًا، نتيجة لهجوم قاذفات بي-2 القوي الذي شنناه قبل 11 شهراً، من قبل الولايات المتحدة (التي تم الاتفاق على أنها الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التي تمتلك القدرة الميكانيكية على القيام بذلك!)، بالتنسيق الوثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدميرها".

وتابع: لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر. وقد تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير، سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي".
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
اجتماع لـ ترامب في غرفة العمليات.. والقرار النهائي!

عربي و دولي

دونالد ترامب

ايران

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خارجية باكستان: وزير الخارجية يلتقي اليوم نظيره الأمريكي ومستشار الأمن القومي لبحث ملفات ثنائية وإقليمية
فانس: لم نتوصل لاتفاق لغاية الآن مع ايران لكننا نقترب كثيرا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير الخزانة الأميركي: نستولي على أصول عملات مشفرة إيرانية بقيمة مليار دولار
15:24
سي ان ان نقلًا عن مسؤول أميركي: ترامب لن يوافق على مذكرة التفاهم حتى يتأكد من موافقة خامنئي عليها
14:58
نيويورك تايمز: اجتماع ترامب استمر نحو ساعتين من دون التوصل إلى قرار بشأن أي اتفاق جديد مع إيران
14:51
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: ترامب كان يميل أمس إلى توقيع الاتفاق لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد
14:29
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي بدأ تطبيق حلّ تقني لمواجهة مسيّرات حزب الله المفخخة وسيكون جاهزًا خلال أسابيع
14:26
الخارجية الإيرانية: إذا رفعت أميركا الحصار البحري فهذا يعني توقفها عن ممارسة عمل غير قانوني
13:25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026