اجتماع لـ ترامب في غرفة العمليات.. والقرار النهائي!

كتب الرئيس الأميركي على منصة تروث سوشال، أنه "يجب على أن توافق على عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو قنبلة نووية، يجب فتح مضيق هرمز فوراً، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، سيتم إزالة جميع الألغام المائية (القنابل)، إن وجدت (لقد أزلنا، عن طريق التفجير، العديد من هذه الألغام باستخدام كاسحات الألغام البحرية المتطورة لدينا. ستُكمل إيران الإزالة الفورية و/أو تفجير أي ألغام متبقية، والتي لن تكون كثيرة!)".

