رئيس بلدية مرجعيون لـ"الجديد": الخبز والمواد الغذائية متوافرة حتى الآن لكننا قد نواجه أزمة محروقات خلال الأيام المقبلة
2026

عربي و دولي

"عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي".. بيان للجيش الاسرائيلي!

2026-05-31 | 01:21
أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان.

وزعم الجيش، بأن "القيادة الشمالية باشرت عملية قيادية في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بهدف تدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة".

وقال: قد بدأت العملية قبل عدة أيام، حيث شرعت قوات برية كبيرة، من بينها لواء غولاني، اللواء 7، لواء جفعاتي، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، العاملة تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي، وصادق رئيس الأركان أيال زامير على العملية، وتم تنفيذ إجراءات الاستعداد القتالي لها بصورة منظمة، شملت تحضيرات نارية واستعدادات عملياتية مسبقة لتهيئة الميدان بقيادة القيادة الشمالية. وتركّز العملية على فرض السيطرة على مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، وتعميق الضربة الموجّهة ضد حزب الله، وتدمير بنى تحتية مركزية أُقيمت في المرتفعات بتوجيه إيراني، استخدمها عناصر حزب الله لإدارة القتال".

وادعى في بيان، أن "قواته عبرت عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات في هذه الأثناء إلى مناطق إضافية".

وقال: "قبل دخول القوات، شنّ سلاح الجو غارات مكثفة على بنى حزب الله التحتية في المنطقة، ضمن غطاء ناري واسع شمل أيضاً نيران المدفعية والدبابات، كما استكملت القوات سلسلة من الضربات المهمة ضد مواقع مسيطرة في المنطقة، ونفذت أعمال تمشيط وتحييد لبنى عسكرية في منطقة الليطاني، إلى جانب أعمال هندسية ضرورية لتهيئة الظروف الملائمة للعملية الهجومية".

وأضاف: "يعمل جيش الدفاع في محيط النبطية، التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة، وتنضم هذه العملية إلى عشرات النشاطات الأخرى التي نفذتها قواتنا خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار مواصلة الضربات الموجّهة ضد حزب الله في جنوب لبنان".
الجيش الاسرائيلي يوجّه إنذاراً عاجلاً إلى جميع السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على قلعة الشقيف جنوب لبنان

