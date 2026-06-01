مبادرة أميركية لوقف النار.. ورد بري مراوغاً ومخيّباً للآمال (اكسيوس)

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن "المبادرة المطروحة ضمن المفاوضات الجارية بين لبنان
وإسرائيل تقوم على وقف "حزب الله
" جميع الهجمات على إسرائيل
، مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت
، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام خفض تدريجي للتصعيد والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".
وأشار المسؤول إلى أن "الرئيس عون حاول الدفع بهذا الطرح وتأمين اتفاق حوله، إلا أن رد رئيس مجلس النواب نبيه بري
كان مراوغًا ومخيّبًا للآمال".
وأضاف أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله
" بوقف إطلاق النار، لكنه شدد على ضرورة أن توقف إسرائيل إطلاق النار أولًا، رغم أن الحزب "هو من بدأ هذه الجولة من القتال".
واتهم المسؤول الأميركي "حزب الله" باتباع توجيهات طهران وعدم إظهار اهتمام فعلي بمصلحة الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "إيران تسعى إلى إطالة أمد الحرب في لبنان لتتمكن لاحقًا من ادعاء إنقاذ الموقف".
وختم بالقول: "الولايات المتحدة
لا تتوقع من إسرائيل أن تستمر في تحمل الهجمات على المدنيين من قبل منظمة إرهابية"، معتبرًا أن "الطريق الأسرع لخفض التصعيد وحماية المدنيين من جميع الأطراف هو أن يوقف "حزب الله" إطلاق النار فورًا".