مبادرة أميركية لوقف النار.. ورد بري مراوغاً ومخيّباً للآمال (اكسيوس)

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن " الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الـ48 الماضية اتصالات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة للدفع نحو مبادرة لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل".

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن "المبادرة المطروحة ضمن المفاوضات الجارية بين وإسرائيل تقوم على وقف " " جميع الهجمات على ، مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في ، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام خفض تدريجي للتصعيد والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".



وأشار المسؤول إلى أن "الرئيس عون حاول الدفع بهذا الطرح وتأمين اتفاق حوله، إلا أن رد كان مراوغًا ومخيّبًا للآمال".



وأضاف أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب " بوقف إطلاق النار، لكنه شدد على ضرورة أن توقف إسرائيل إطلاق النار أولًا، رغم أن الحزب "هو من بدأ هذه الجولة من القتال".



واتهم المسؤول الأميركي "حزب الله" باتباع توجيهات طهران وعدم إظهار اهتمام فعلي بمصلحة الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "إيران تسعى إلى إطالة أمد الحرب في لبنان لتتمكن لاحقًا من ادعاء إنقاذ الموقف".



وختم بالقول: " لا تتوقع من إسرائيل أن تستمر في تحمل الهجمات على المدنيين من قبل منظمة إرهابية"، معتبرًا أن "الطريق الأسرع لخفض التصعيد وحماية المدنيين من جميع الأطراف هو أن يوقف "حزب الله" إطلاق النار فورًا".