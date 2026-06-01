عاجل
الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
مراسل الجديد: غارة العدوسية - البراك (قضاء صيدا)
مراسل الجديد: غارة العدوسية - البراك (قضاء صيدا)
مراسل الجديد: غارة على بلدة المروانية قضاء صيدا
مراسل الجديد: غارة على بلدة المروانية قضاء صيدا
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
البقاع
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
23 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
22 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

مبادرة أميركية لوقف النار.. ورد بري مراوغاً ومخيّباً للآمال (اكسيوس)

2026-06-01 | 01:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مبادرة أميركية لوقف النار.. ورد بري مراوغاً ومخيّباً للآمال (اكسيوس)
مبادرة أميركية لوقف النار.. ورد بري مراوغاً ومخيّباً للآمال (اكسيوس)

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن "وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الـ48 الماضية اتصالات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة للدفع نحو مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

وبحسب المسؤول الأميركي، فإن "المبادرة المطروحة ضمن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل تقوم على وقف "حزب الله" جميع الهجمات على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام خفض تدريجي للتصعيد والتوصل إلى وقف فعّال للأعمال العدائية".

وأشار المسؤول إلى أن "الرئيس عون حاول الدفع بهذا الطرح وتأمين اتفاق حوله، إلا أن رد رئيس مجلس النواب نبيه بري كان مراوغًا ومخيّبًا للآمال".

وأضاف أن "بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه شدد على ضرورة أن توقف إسرائيل إطلاق النار أولًا، رغم أن الحزب "هو من بدأ هذه الجولة من القتال".

واتهم المسؤول الأميركي "حزب الله" باتباع توجيهات طهران وعدم إظهار اهتمام فعلي بمصلحة الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "إيران تسعى إلى إطالة أمد الحرب في لبنان لتتمكن لاحقًا من ادعاء إنقاذ الموقف".

وختم بالقول: "الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل أن تستمر في تحمل الهجمات على المدنيين من قبل منظمة إرهابية"، معتبرًا أن "الطريق الأسرع لخفض التصعيد وحماية المدنيين من جميع الأطراف هو أن يوقف "حزب الله" إطلاق النار فورًا".
مقالات ذات صلة
مبادرة أميركية لوقف النار.. ورد بري مراوغاً ومخيّباً للآمال (اكسيوس)

محليات

عربي و دولي

لبنان

بري

وقف إطلاق النار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش الإسرائيلي بضرب الضاحية في بيروت في أعقاب انتهاكات حزب الله
🔴"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبرى في بيروت

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
الخارجية الكويتية: استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر
04:13
الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع أميركا
03:21
القناة 14 الإسرائيلية: أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع أميركا
02:53
هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو وكاتس: أمرنا الجيش الإسرائيلي بضرب الضاحية في بيروت في أعقاب انتهاكات حزب الله
02:50
🔴"أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل طلبت من إدارة ترامب السماح لها بتنفيذ ضربات كبرى في بيروت
00:51
🔴"أكسيوس" عن مصادر: أحدث مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان "فشلت"
00:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026