مصر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان

وتشدد مصر على رفضها القاطع لأي مساس بالتراب الوطني اللبناني، مجددة دعمها لوحدة الدولة اللبنانية
ومؤسساتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومطالبة بانسحاب إسرائيلي فوري وكامل من كافة الأراضي اللبنانية والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده دون انتقائية، لتمكين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش اللبناني
، من بسط سيادتها الحصرية على كامل التراب الوطني.
وتؤكد مصر أن استمرار إسرائيل في توسيع رقعة العمليات العسكرية من شأنه أن يسفر عن تفجر الأوضاع، وتشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن والأطراف الدولية الفاعلة بمسؤولياتها بشكل عاجل وحاسم لوقف العدوان الإسرائيلي
بشكل فوري، محذرة من أن استمرار هذا التصعيد سيقود إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي تبذل فيه أطراف إقليمية ودولية جهوداً دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد وحدة التوتر بالمنطقة.