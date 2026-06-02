ترامب أغرق نتنياهو بالشتائم.. المكالمة "الأسوأ" بينهما! (أكسيوس)

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين، أن "الرئيس الأميركي هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية حادة مليئة بالشتائم، وذلك على خلفية خطط لتصعيد القتال في لبنان".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن " أخبر نتنياهو أن تنفيذ تهديداته بقصف سيزيد من عزلة عالمياً".



وقال مصدران إن "ترامب ادعى أنه ساعد نتنياهو على تجنب السجن، في إشارة إلى دعمه له في طلب العفو".



قال ترامب لنتنياهو: أنت مجنون تماماً، لولا وجودي، لكنت في السجن. أنا أنقذك. الجميع يكرهك الآن، "الجميع يكره إسرائيل بسبب ما يحدث"،



وقال مصدر ثانٍ مُطّلع على المحادثة إن "ترامب كان غاضباً، وفي لحظة ما صرخ في وجه نتنياهو: "ماذا تفعل بحق الجحيم؟".



قال المسؤول الأميركي الرفيع إن "ترامب على علم بأن يطلق النار على إسرائيل ويدعم دفاعها عن نفسها، لكن الرئيس شعر بأن نتنياهو يُصعّد الموقف بشكل غير متناسب في الأيام ".



وقال المسؤول الأميركي الرفيع: "يعتقد الرئيس في الأيام الأخيرة أن نتنياهو فقد السيطرة".



وقال مسؤول أميركي رفيع آخر إن ترامب قلق من مقتل العديد من المدنيين في على يد إسرائيل، وعارض قيام الجيش بهدم مبانٍ بأكملها في لاغتيال مسؤول كبير في حزب .



وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن مكالمة يوم الاثنين كانت من أسوأ محادثات ترامب مع نتنياهو منذ عودة الرئيس إلى منصبه في كانون الثاني 2025.



ويُرجّح أن غضب ترامب نابع من تهديد قرار نتنياهو بالتصعيد في لبنان بتقويض مفاوضاته مع .