الخارجية الكويتية: استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدى الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج

مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء

مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء