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مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
مراسل الجديد: انتهاء الجلسة الأولى من المفاوضات في واشنطن على أن تُستأنف الجلسة الثانية بعد استراحة الغداء
📺 هل تُحسم المفاوضات الليلة؟ (تابعوا نشرة أخبار الجديد)
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روبيو: يجب أن يكون للبنان قوة مسلحة واحدة ونحن نعمل مع السلطات اللبنانية لتحقيق ذلك
2026-06-03 | 10:51
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روبيو: يجب أن يكون للبنان قوة مسلحة واحدة ونحن نعمل مع السلطات اللبنانية لتحقيق ذلك
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روبيو: يجب أن يكون للبنان قوة مسلحة واحدة ونحن نعمل مع السلطات اللبنانية لتحقيق ذلك
عربي و دولي
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