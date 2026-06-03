الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عربي و دولي

مراسل الجديد: الوفد اللبناني كان اليوم اكثر ليونة بشأن مسألة "المنطقة التجريبية" ومن المرتقب صدور بيان مشترك او بيان للخارجية الأميركية

2026-06-03 | 15:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسل الجديد: الوفد اللبناني كان اليوم اكثر ليونة بشأن مسألة "المنطقة التجريبية" ومن المرتقب صدور بيان مشترك او بيان للخارجية الأميركية
مراسل الجديد: الوفد اللبناني كان اليوم اكثر ليونة بشأن مسألة "المنطقة التجريبية" ومن المرتقب صدور بيان مشترك او بيان للخارجية الأميركية
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: الوفد اللبناني كان اليوم اكثر ليونة بشأن مسألة "المنطقة التجريبية" ومن المرتقب صدور بيان مشترك او بيان للخارجية الأميركية

خاص الجديد

محليات

عربي و دولي

الجديد:

الوفد

اللبناني

اليوم

ليونة

مسألة

"المنطقة

التجريبية"

المرتقب

مشترك

للخارجية

الأميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي
طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلتين المجدولتين ME408 وME409 من وإلى الكويت بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

اخترنا لك
مجلس النواب الأميركي يدعم قراراً للديمقراطيين يهدف إلى وقف الحرب مع إيران إلى حين حصولها على تفويض من الكونغرس
17:34
معلومات الجديد: وصول مرحلة مناقشة دقيقة لصياغات مقبولة للبيان الختامي
17:13
بالفيديو - ترامب: تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى
16:57
ترامب: نحاول الفصل بين فتح مضيق هرمز والأعمال القتالية في لبنان
16:28
ترامب: تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق وهم وافقوا على عدم إطلاق النار على إسرائيل
16:27
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع
16:23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026