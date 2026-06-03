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مراسل الجديد: غارة تستهدف الغازية قضاء صيدا
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مراسل الجديد: الوفد اللبناني كان اليوم اكثر ليونة بشأن مسألة "المنطقة التجريبية" ومن المرتقب صدور بيان مشترك او بيان للخارجية الأميركية
2026-06-03 | 15:36
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مراسل الجديد: الوفد اللبناني كان اليوم اكثر ليونة بشأن مسألة "المنطقة التجريبية" ومن المرتقب صدور بيان مشترك او بيان للخارجية الأميركية
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خاص الجديد
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عربي و دولي
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