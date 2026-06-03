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بالفيديو - بسبب لبنان.. ترامب منزعج من نتنياهو
عربي و دولي
وزارة الخارجية الأميركية: أدانت جميع الأطراف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة
2026-06-03 | 19:02
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وزارة الخارجية الأميركية: أدانت جميع الأطراف الهجمات الإيرانية على دول المنطقة
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