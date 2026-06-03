الخارجية الأميركية: جددت الولايات المتحدة دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما مؤكدة أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس ع