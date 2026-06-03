الخارجية الأميركية: واشنطن ستواصل دعم الجيش اللبناني لتعزيز سيطرة الدولة على كامل الأراضي

مصادر أميركية للجديد: المطلوب هو تعزيز سيطرة الجيش اللبناني على منطقة جنوب نهر الليطاني بل وعلى كامل الجنوب في ظل ما تقول إنه استمرار إطلاق القذائف من مناطق متعددة هناك