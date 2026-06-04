فرنسا ترحّب باتفاق وقف النار.. وتدعو حزب الله للانسحاب من جنوب الليطاني

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية
في بيان أن "جميع الأطراف المنخرطة في النزاع إلى تنفيذ بنود الاتفاق في أسرع وقت ممكن" واضاف البيان: "يتعين على "حزب الله
" وقف عملياته والانسحاب من منطقة جنوب الليطاني لصالح القوات
المسلحة اللبنانية
، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة ضمان سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما يتعين على الجيش الإسرائيلي
وقف عملياته والشروع في الانسحاب من الأراضي اللبنانية".
وجدّدت فرنسا "دعمها للمباحثات بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع، بما يضمن في الوقت نفسه احترام سيادة لبنان
ووحدة أراضيه وأمن إسرائيل
. كما تؤكد مجددًا استعدادها للمساهمة في تنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية، بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية وشركائها الأوروبيين والإقليميين".