فرنسا ترحّب باتفاق وقف النار.. وتدعو حزب الله للانسحاب من جنوب الليطاني

رحّبت فرنسا بالإعلان الصادر في 3 حزيران عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل، مشيدةً بالدور الحاسم الذي اضطلعت به في التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يأتي استكمالًا للاتفاق المبرم في 16 نيسان وقد حظي هذا الاتفاق بموافقة ممثلين شرعيين عن الحكومتين والإسرائيلية، في إطار المناقشات التي انطلقت في واشنطن خلال شهر نيسان.