خطة لم تنفذ وتحذير.. ترامب يكشف!

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، مشيراً إلى أن أي محاولة لنقل أو الاقتراب من المواد النووية ستتم متابعتها.
وفي الوقت نفسه، وجه ترامب تحذيراً إلى طهران، قائلاً إن أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.
هبطت أسعار الذهب اليوم وتتجه لتكبد خسارة أسبوعية بعدما قلص التوتر في الشرق الأوسط.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4445.51 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.7% إلى 4471.70 دولارا.