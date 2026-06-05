خطة لم تنفذ وتحذير.. ترامب يكشف!

عملية عسكرية تهدف إلى إزالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من ، مشيراً إلى أن مثل هذه العملية كانت ستتطلب وجوداً ميدانياً قد يمتد إلى أسبوعين.

وأكد الرئيس الأميركي أن تراقب المواقع النووية عن كثب، مشيراً إلى أن أي محاولة لنقل أو الاقتراب من المواد النووية ستتم متابعتها.

وفي الوقت نفسه، وجه تحذيراً إلى ، قائلاً إن أي هجوم يستهدف الجنود قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.