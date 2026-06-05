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عربي و دولي

خطة لم تنفذ وتحذير.. ترامب يكشف!

2026-06-05 | 05:38
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خطة لم تنفذ وتحذير.. ترامب يكشف!
خطة لم تنفذ وتحذير.. ترامب يكشف!

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ

عملية عسكرية تهدف إلى إزالة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، مشيراً إلى أن مثل هذه العملية كانت ستتطلب وجوداً ميدانياً قد يمتد إلى أسبوعين.
 

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية عن كثب، مشيراً إلى أن أي محاولة لنقل أو الاقتراب من المواد النووية ستتم متابعتها.

وفي الوقت نفسه، وجه ترامب تحذيراً إلى طهران، قائلاً إن أي هجوم يستهدف الجنود الأميركيين قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.

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