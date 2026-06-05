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عربي و دولي

القيادة المركزية الأميركية: تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران

2026-06-05 | 09:31
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القيادة المركزية الأميركية: تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران
القيادة المركزية الأميركية: تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران
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القيادة المركزية الأميركية: تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران

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