القيادة المركزية الأميركية: تحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن منذ بدء الحصار البحري المفروض على إيران

رئاسة الجمهورية: الرئيس عون سمو شكر ولي العهد على وقوف المملكة إلى جانب لبنان في المجالات كافةً لاسيما لجهة المساعدة في تهدئة الأوضاع ووضع حد للتصعيد الذي يشهده لبنان