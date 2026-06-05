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عربي و دولي

ترامب: نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه

2026-06-05 | 14:43
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ترامب: نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه
ترامب: نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه
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ترامب: نحرز نجاحا عظيما مع إيران ولن تمتلك سلاحا نوويا وهي ليست بموقع يمكنها من امتلاكه

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