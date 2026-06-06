عراقجي ردًا على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي!

دعا عباس السبت رئيس الجمهورية إلى "إنقاذ" من "عدوه الحقيقي" ، وذلك غداة دعوة عون للكف عن "التدخل" في شؤون بلاده.