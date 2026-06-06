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عربي و دولي

عراقجي ردًا على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي!

2026-06-06 | 01:09
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عراقجي ردًا على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي!
عراقجي ردًا على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي!

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى "إنقاذ" لبنان من "عدوه الحقيقي" إسرائيل، وذلك غداة دعوة جوزاف عون طهران للكف عن "التدخل" في شؤون بلاده.

وكتب عراقجي عبر منصة إكس "بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خُمس لبنان، وشرّدت ربع سكانه، وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس".
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