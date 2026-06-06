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عراقجي ردًا على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي!
2026-06-06 | 01:09
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عراقجي ردًا على عون: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي!
دعا
وزير الخارجية الإيراني
عباس
عراقجي
السبت رئيس الجمهورية
جوزاف عون
إلى "إنقاذ"
لبنان
من "عدوه الحقيقي"
إسرائيل
، وذلك غداة دعوة
جوزاف
عون
طهران
للكف عن "التدخل" في شؤون بلاده.
وكتب
عراقجي
عبر منصة إكس "بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن
إيران
احتلت خُمس
لبنان
، وشرّدت ربع سكانه، وتقصف البلاد يوميا. لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران، لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس".
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عربي و دولي
لبنان
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عباس عراقجي
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