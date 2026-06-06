التلفزيون الإيراني: وزير الداخلية الباكستاني يحمل رسالة خلال زيارته لطهران تتضمن مقترحات بشأن الأرصدة المجمدة

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قيادة الجيش: العماد رودولف هيكل غادر إلى باكستان تلبيةً لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير
قيادة الجيش: العماد رودولف هيكل غادر إلى باكستان تلبيةً لدعوة من نظيره الباكستاني المشير سيد عاصم منير
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2026-06-06 | 08:04
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